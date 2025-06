L’ultimo saluto a Denisa | lacrime e una bara bianca

Un tragico addio che spezza il cuore: Denisa, una giovane vita spezzata troppo presto, lascia un vuoto incolmabile. La sua bara bianca e la croce semplice testimoniano la durezza di una perdita così ingiusta, che scuote l’anima di tutta la comunità . Sabato a Dejesti, si è tenuto il suo funerale, segnando un altro capitolo di dolore e giustizia da scrivere. Eppure, il mistero e la violenza dietro questa tragedia continuano a inquietare, lasciando molte domande senza risposta.

Una bara bianca. E davanti una croce dello stesso colore, di legno dipinta. Semplicissima. Sopra il nome di una ragazza strappata alla vita troppo presto e in modo atroce: Maria Denisa Paun. Si è tenuto sabato a Dejesti, piccolo comune nella regione della Moldavia, il funerale della 30enne uccisa da Vasile Frumuzache nel residence Ferrucci a Prato, e poi decapitata e abbandonata in un casolare a Montecatini, tra i rovi. Inizialmente la procura di Prato ha aperto un fascicolo per sequestro di persona e sono partite le ricerche della donna i cui telefoni erano muti da quella notte. Una ventina di giorni dopo, il cadavere decapitato è stato trovato in un campo incolto sulla collina delle Panteraie. 🔗 Leggi su Lanazione.it