Luka Modric per scambiare il Real Madrid con AC Milan dopo la Coppa del Mondo di Club

Luka Modric, il mago del centrocampo croato, potrebbe presto cambiare maglia, lasciando il Real Madrid per approdare all’AC Milan. Dopo aver concluso la sua avventura con la Coppa del Mondo per club, le trattative si sarebbero intensificate, con un accordo già definito tra le parti a giugno. Un trasferimento che potrebbe rivoluzionare il panorama calcistico europeo e riportare il talento di Modric nel campionato italiano, aprendo nuove emozionanti prospettive per i tifosi rossoneri.

2025-06-25 16:24:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: Luka Modric si unirà ad AC Milan dopo aver terminato le sue mansioni della Coppa del Mondo Club con il Real Madrid quest’estate. I rapporti suggeriscono che Modric e Milano si sono già stabiliti a condizioni personali. Secondo quanto riferito, l’accordo è stato concordato all’inizio di giugno, poco prima dell’inizio del torneo negli Stati Uniti. Il regista croato firmerà un accordo di un anno con l’opzione di un ulteriore anno. Il contratto lo vedrà guadagnare circa 3,5 milioni di euro per stagione, con bonus legati alle prestazioni inclusi. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Milano si fida di Luka Modric in un massimo di 48 ore - Milano è in fermento: Luka Modric potrebbe presto indossare la maglia del Milan! In un calcio sempre più competitivo, l'arrivo di un talento come il croato non solo accenderebbe le speranze rossonere, ma rappresenterebbe anche un colpo simbolico in un'era di giovani promesse.

