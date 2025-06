Lui la lascia lei lo sposa a sua insaputa e gli invia il certificato di nozze per posta | Congratulazioni

In un twist sorprendente che sembra uscito da un film, una donna ha orchestrato un inganno incredibile: lasciato il suo lui poco prima delle nozze, si è poi sposata a sua insaputa e ha inviato il certificato di nozze per posta, lasciando l'uomo sbalordito. La polizia ha arrestato la donna, accusata di stalking, rivelando un piano architettato con astuzia e crudeltà. Continua a leggere...

Il 42enne statunitense si è ritrovato sposato a sua insaputa con la donna che aveva da poco lasciato poco prima delle nozze. Come ha confermato la polizia, la 36ene ha ingannato un reverendo suo amico facendo celebrare le nozze in assenza dello sposto e registrando poi il certificato: arrestata per stalking. 🔗 Leggi su Fanpage.it

