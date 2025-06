' Luglio al Nido' per 102 bambini di San Giuliano Terme

Luglio al Nido torna anche per l’estate 2025 a San Giuliano Terme, offrendo un’esperienza ricca di giochi, apprendimento e socializzazione per 102 bambini. Promosso dall’amministrazione comunale, questo servizio mira a garantire continuità educativa e supporto alle famiglie durante i mesi caldi, trasformando il tempo estivo in un’occasione di crescita e divertimento per i più piccoli. Un’opportunità imperdibile per vivere un’estate all’insegna della scoperta e del sorriso.

Anche per l'estate 2025 torna il servizio 'Luglio al Nido', promosso dall'amministrazione comunale di San Giuliano Terme per garantire continuità educativa e supporto alle famiglie durante il periodo estivo. Saranno 102 i bambini frequentanti i nidi comunali che potranno partecipare alle attività. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

