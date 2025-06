lucrezia stefanini rimontata e battuta da valentova nelle qualificazioni di wimbledon

Lucrezia Stefanini si ferma al secondo turno delle qualificazioni a Wimbledon, sconfitta dalla determinata Tereza Valentova in un match combattuto e ricco di emozioni. Nonostante una partenza promettente, la toscana ha dovuto cedere nel finale, lasciando intravedere però il suo potenziale. Il cammino verso i grandi palcoscenici del tennis continua, e ogni esperienza come questa rappresenta un passo importante verso il successo futuro.

Termina al secondo turno delle qualificazioni il cammino di Lucrezia Stefanini a Wimbledon, o meglio a Roehampton, dove ancora per qualche anno bisognerà giocare il tabellone cadetto dei Championships in attesa di tempi (e risoluzione di beghe) migliori. Per la toscana sconfitta in poco più di due ore contro la ceca Tereza Valentova: 3-6 6-4 6-3 il punteggio finale. Eppure il match inizialmente sembra prendere la strada di Stefanini, che pur avendo subito il break a 15 nel terzo game si riprende prontamente, restituisce il tutto con la stessa moneta e riesce a dare avvio a un parziale di 4 giochi consecutivi che la trascina sul 5-2 senza che neppure ci siano particolari problemi al servizio.