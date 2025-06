L’Ucraina non può vincere L’Europa può solo aiutarla a terminare le ostilità

L’Europa si trova a un crocevia cruciale: il suo impegno in Ucraina non può portare alla vittoria militare, ma potrebbe aprire la strada a una pace duratura. Di fronte a questa realtà, gli esperti suggeriscono di puntare non all’impossibile, ma a una strategia più realistica e sostenibile, capace di ridurre le tensioni e garantire stabilità nel lungo termine. È dunque il momento di ripensare le nostre aspettative e le priorità, perché il vero obiettivo deve essere la pace.

In Occidente gli esperti e gli analisti iniziano finalmente a chiedersi nei loro saggi quale risultato possa dare il "sostegno incrollabile" che l'Europa promette a Kiev. Di certo non l'esito non può essere la vittoria sulla Russia. E allora cosa ci si può ragionevolmente attendere dai miliardi profusi e dagli sforzi militari che rasentano l'escalation? Il suggerimento di alcuni è di puntare non al risultato ideale, ma a uno realistico e positivo: terminare la guerra e salvaguardare ciò che è rimasto dell'Ucraina. Una dura realtà. La realtà è dura da accettare per gli amici occidentali di Kiev desiderosi di combattere "fino all'ultimo ucraino".

