Lucchi allarme scuola | Saltano venti autonomie

L'Emilia-Romagna si mobilita per difendere il diritto allo studio, mentre il rischio di smantellare venti autonomie scolastiche minaccia un sistema già fragile. In consiglio regionale, il Partito Democratico ha approvato gli ‘Indirizzi regionali 2025-2027’, opponendosi al decreto del Governo sul dimensionamento scolastico. Mentre la regione investe oltre 100 milioni di euro dal 2020 per garantire borse di studio e servizi essenziali, resta fondamentale mantenere un dialogo aperto per tutelare la qualità dell’istruzione.

Scuola e diritto allo studio al centro del dibattito in consiglio regionale con l’approvazione degli ‘Indirizzi regionali per il diritto allo studio scolastico 2025-2027’ con un ordine del giorno del Partito Democratico contro il decreto del Governo sul dimensionamento scolastico nazionale. "Mentre in Emilia-Romagna continuiamo a investire sul diritto allo studio, dal 2020 ad oggi oltre 100 milioni di euro, garantendo sempre il 100% di borse di studio e buoni libro, il Governo sceglie di disinvestire – afferma la consigliera regionale del Pd Francesca Lucchi – tagliando risorse a Comuni e Regioni, mettendo in difficoltà gli enti locali e impoverendo il sistema scolastico pubblico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Lucchi, allarme scuola: "Saltano venti autonomie"

