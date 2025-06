Lucchese - La corsa contro il cronometro Comune | bando pronto manca l’ok Figc

La corsa contro il tempo di Lucchese è ormai agli sgoccioli: il bando è pronto, ma manca ancora l’ok della FIGC. Nel frattempo, il Comune si prepara a rendere pubblico l’avviso di adesione al prossimo campionato di Eccellenza, mentre si attendono le ultime formalità per completare la nomina della commissione ad hoc. La sfida ora è trovare il volto più adatto a rappresentare questa rinascita, un personaggio...

In Comune sono pronti per rendere pubblico il bando di adesione al prossimo campionato di Eccellenza, mentre ci sarebbero ancora alcune caselle da colmare nella nomina della commissione ad hoc istituita dall’amministrazione comunale per esaminare le eventuali manifestazioni di interesse. A questo punto si aspetta solo l’ok da parte della " Figc " per mettere in moto la complessa macchina che porti alla scelta del personaggio ritenuto il più affidabile per far ripartire la Lucchese. Naturalmente non sappiamo quanti e chi sono i "soggetti" che risponderanno al bando, perché, fino ad oggi, non è trapelato alcun nome, a parte quello di Fabrizio Capaccioli, l’imprenditore piacentino che ha provato, senza successo, a rilevare il titolo sportivo del Ghiviborgo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net