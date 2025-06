Lucca Comics voilà le Festival

Preparati a immergerti in un mondo di fantasia e avventura! Lucca Comics & Games 2025 promette di essere l’evento più atteso dell’anno, unendo la passione per i fumetti, l’illustrazione, l’animazione e i giochi in un’unica grande celebrazione. Dal 29 ottobre al 2 novembre, la città si trasformerà nel cuore pulsante della cultura disegnata, offrendo incontri, mostre e sorprese senza precedenti. Non mancare, perché questa è un’esperienza che rimarrà impressa nella tua memoria!

Firenze, 25 giugno 2025 – Metti insieme la più importante manifestazione di fumetti con la nazione leader nella bande dessinèe (il fumetto, appunto) ed ecco la proposta 2025 di Lucca Comics & Games, la grande festa della letteratura disegnata, dell'illustrazione, dell'animazione e dei giochi in programma a Lucca dal 29 ottobre al 2 novembre. Un evento che anche quest'anno vede le testate di Editoriale Nazionale (Quotidiano Nazionale, La Nazione, Il Giorno, il Resto del Carlino e Luce!) come media partner impegnate a raccontare l'evento con pagine speciali e sezioni online dedicate. Il tema dell'edizione 2025 sarà il "French Kiss", il bacio alla francese e per illustrare lo spirito della manifestazione il manifesto è stato affidato alla grande illustratrice francese Rébecca Dautremer che ha fatto della libertà di espressione la sua linea creativa.

