Lucca Comics & Games 2025 | rivelato il manifesto di Rebecca Dautremer e annunciati i primi ospiti

Preparatevi a immergervi in un universo di magie, arte e cultura, perché Lucca Comics & Games 2025 si preannuncia un'edizione imperdibile! Il manifesto firmato da Rebecca Dautremer, intitolato French Kiss, rende omaggio alla Francia e promette emozioni uniche. Con i primi ospiti annunciati e tante novità in arrivo, questa manifestazione si conferma come l'evento più atteso dell'anno per appassionati di fumetti, giochi e creatività. Restate con noi, il meglio deve ancora venire!

Omaggio alla Francia col manifesto French Kiss di Rebecca Dautremer per l'edizione 2025 di Lucca Comics & Games che si svolgerà dl 29 ottobre al 2 novembre. Ecco i primi ospiti e novità. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Lucca Comics & Games 2025: rivelato il manifesto di Rebecca Dautremer e annunciati i primi ospiti

In questa notizia si parla di: lucca - comics - games - manifesto

Death Stranding 2: annunciato il tour mondiale, che toccherà anche Lucca Comics & Games - Death Stranding 2: On the Beach svela il suo segreto! Il tour mondiale di lancio del nuovo attesissimo capitolo, firmato da Hideo Kojima, farà tappa al Lucca Comics & Games.

Ready to Level Up? Sta per tornare il pass più ambito dai fan di Lucca Comics & Games... e quest’anno la posta in gioco si alza ancora! ? Dal 23 giugno alle ore 13:00, i primi 200 appassionati potranno mettere le mani su uno dei 300 pass Level Up, entra Vai su Facebook

Rébecca Dautremer firma il manifesto: aperta la strada verso Lucca Comics & Games 2025; Le prime novità di Lucca Comics & Games 2025; Lucca Comics & Games 2025: dal Maestro di Hokuto No Ken per la prima volta in Italia, fino a Stranger Things.

Lucca Comics & Games, le prime novità dell’edizione 2025: da Stranger Things 5 a Tetsuo Hara, la pop culture torna protagonista - Da Stranger Things 5 a Tetsuo Hara: tutte le prime anticipazioni di Lucca Comics & Games 2025: serie cult, manga leggendari e grandi eventi. Secondo bestmovie.it

Lucca Comics rende omaggio alla Francia, tema è 'French Kiss' - Rende omaggio alla Francia l'edizione 2025 di Lucca Comics & Games, in programma dal 29 ottobre e al 2 novembre, le cui anticipazioni sono state diffuse oggi a Firenze. Segnala msn.com