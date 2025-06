LUCCA COMICS & GAMES 2025 presenta | FRENCH KISS

Sei pronto a vivere un’esperienza unica nel cuore della cultura francese? Lucca Comics & Games 2025 apre le porte alla “road to”, con French Kiss, il community event che celebra la diversità e l’arte francese dal 29 ottobre al 2 novembre. Per il suo 59° anniversario, la manifestazione lucchese rende omaggio alla Francia, simbolo di libertà, creatività e varietà culturale, riflettendo i valori dell’Institut Français. Un viaggio tra innovazione e tradizione ti aspetta!

Si apre la road to Lucca Comics & Games 2025, il community event più grande dell’Occidente, che si terrà da mercoledì 29 ottobre a domenica 2 novembre. Per questo 59° anno la manifestazione lucchese rende omaggio alla Francia, Paese europeo che esprime in tutte le discipline del festival la maggior qualità e diversità: la pop culture diversity. Liberté, Créativité, Diversité sono infatti i tre valori dell’Institut Français che si rifanno ai grandi principi della Rivoluzione Francese, e sposano alla perfezione i cinque valori di Lucca Comics & Games: Community, Inclusion, Discovery, Respect, Gratitude. 🔗 Leggi su Nerdpool.it