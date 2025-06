Lucca Comics & Games 2025 | French Kiss un’edizione all’insegna di Libertà Creatività e Diversità!

Lucca Comics & Games 2025 si rinnova, pronta a conquistare il cuore degli appassionati con un’edizione speciale dedicata alla Francia e alla sua ricca diversità culturale. Dal 29 ottobre al 2 novembre, la città si trasformerà in un crocevia di creatività, libertà e innovazione, celebrando l’eccellenza francese attraverso mostre, incontri e novità che promettono di sorprendere ogni visitatore. Un’occasione imperdibile per immergersi in un universo di fantasia e dialogo tra mondi diversi.

Lucca Comics & Games 2025 si prepara ad aprire le sue porte per la 59ª edizione, dal mercoledì 29 ottobre a domenica 2 novembre. L'evento, il più grande festival community d'Occidente, quest'anno celebra la Francia con un omaggio alla sua eccellenza e diversità nella cultura pop. Il tema di questa edizione, FRENCH KISS, simboleggia un ponte tra culture, un gesto intimo e rivoluzionario che unisce i valori di libertà, creatività e diversità dell'Institut Français ai pilastri di Lucca Comics & Games: Community, Inclusion, Discovery, Respect, Gratitude.

