Lucca Comics & Games 2025 | dal Maestro di Hokuto No Ken per la prima volta in Italia fino a Stranger Things

Si apre la road to Lucca Comics & Games 2025, il community event più grande d'Europa. Per questo 59° anno la manifestazione lucchese attende grandi, grandissimi ospiti. Lucca Comics & Games 2025 quest'anno ospita alcuni nomi davvero d'eccezione, tra cui Tetsuo Hara (Hokuto No Ken), Rick Riordan (Percy Jackson), Keiichiro Toyama (Silent Hill) ed Elio e le Storie Tese. Un'edizione, come celebra il manifesto, davvero "al bacio". Lucca Comics & Games 2025, un'edizione leggendaria L'edizione 2025 di Lucca Comics & Games si prepara a un abbraccio appassionato, un vero e proprio "French Kiss", con la cultura pop francese, ma non solo.

Death Stranding 2: annunciato il tour mondiale, che toccherà anche Lucca Comics & Games - Death Stranding 2: On the Beach svela il suo segreto! Il tour mondiale di lancio del nuovo attesissimo capitolo, firmato da Hideo Kojima, farà tappa al Lucca Comics & Games.

