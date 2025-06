Lucca Comics & Games 2025 conferenza di lancio | Stranger Things 5 Elio Milo Manara la Francia come partner

Lucca Comics & Games 2025 si prepara a sorprendere gli appassionati, svelando anteprime imperdibili e collaborazioni di alto livello. Tra queste, l’attesissima stagione 5 di Stranger Things, la partnership con la Francia e il coinvolgimento di grandi artisti come Elio e Milo Manara. L’evento di lancio a Firenze ha inoltre presentato il primo di 15 poster firmati dall’illustratrice Rébecca Dautremer. La festa sta per iniziare: scopriamo insieme cosa ci riserva questa nuova edizione!

Lucca Comics & Games ha presentato nell'evento di lancio tenutosi a Firenze il manifesto dell'illustratrice francese Rébecca Dautremer per l'edizione 2025 del festival, in programma da mercoledì 29 ottobre a domenica 2 novembre. Si tratta del primo di 15 poster della stessa autrice che andranno a declinere French Kiss, tema svelato dal direttore di Lucca Crea, Emanuele Vietina. Sarà proprio la Francia, infatti, il paese partner di quest'anno come lo era stato l'anno scorso il Giappone.