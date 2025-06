Lucca Comics & Games 2025 arrivano in Italia gli autori di Gachiakuta uno dei manga più amati del momento

Preparatevi a vivere un’esperienza indimenticabile: a Lucca Comics & Games 2025, gli autori di Gachiakuta, Kei Urana e Hideyoshi Andou, approderanno in Italia, portando il loro universo ricco di tematiche ambientali, street art e spirito shonen. Grazie a Star Comics e Crunchyroll, i fan avranno l’opportunità di incontrarli di persona e scoprire tutto su questa serie che sta conquistando il cuore di appassionati di tutto il mondo. Rudo, il protagonista,...

Kei Urana e Hideyoshi Andou, gli autori del tanto chiacchierato Gachiakuta, arriveranno quest'anno a Lucca Comics & Games 2025 per incontrare i tantissimi fan italiani della loro opera. Kei Urana e Hideyoshi Andou, creatori di Gachiakuta, saranno ospiti a Lucca Comics & Games 2025 grazie a Star Comics e Crunchyroll. La serie, che debutterà come anime il 6 luglio, intreccia tematiche ambientali, street art e spirito shonen. Rudo, il protagonista, lotta contro l'ingiustizia in un mondo fatto di rifiuti, trasformando scarti in strumenti vitali. Una trama che ha già conquistato migliaia di lettori in tutto il mondo, a quanto pare anche in Italia. 🔗 Leggi su Movieplayer.it