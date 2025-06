Lucca Comics & Games 2025 annunciato il programma!

Lucca Comics & Games 2025, annunciato il programma! Si apre la road to Lucca Comics & Games 2025, il community event più grande dell’Occidente, che si terrà da mercoledì 29 ottobre a domenica 2 novembre. Per questo 59° anno la manifestazione lucchese rende omaggio alla Francia, Paese europeo che esprime in tutte le discipline del festival la maggior qualità e diversità: la pop culture diversity. Liberté, Créativité, Diversité sono infatti i tre valori dell’Institut Français che si rifanno ai grandi principi della Rivoluzione Francese, e sposano alla perfezione i cinque valori di Lucca Comics & Games: Community, Inclusion, Discovery, Respect, Gratitude. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

Death Stranding 2: annunciato il tour mondiale, che toccherà anche Lucca Comics & Games - Death Stranding 2: On the Beach svela il suo segreto! Il tour mondiale di lancio del nuovo attesissimo capitolo, firmato da Hideo Kojima, farà tappa al Lucca Comics & Games.

ESCLUSIVA COMICUS.IT Alla HeroesCon di Charlotte, il nostro Antonio Ausilio ha incontrato il leggendario John Romita Jr., che ci ha annunciato in un video una notizia esclusiva: L'artista sarà presente con un proprio stand a Lucca Comics & Games Vai su Facebook

Lucca Comics & Games 2025: Death Stranding 2, Silent Hill e Vampire Survivors alfieri dell'area videogame - Leggi ... Da informazione.it

Lucca Comics and Games 2025: da Kenshiro a Stranger Things, con omaggio alla Francia - E’ Tetsuo Hara, autore di Hokuto No Ken, il primo grande nome del panorama dei manga giapponese annunciato per Lucca Comics and Games 2025 ... Scrive obiettivotre.com