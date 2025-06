Lucania viti e monti | le radici italiane del baby fenomeno del River Mastantuono

Scopri le radici lucane di River Mastantuono, il talento classe 2007 già acclamato dal Real Madrid con un investimento da 63 milioni. Un giovane fenomeno cresciuto tra viti e monti, simbolo delle tradizioni italiane che alimentano il suo straordinario talento. Il suo percorso, intriso di passione e identità, lo porta ora a sfidare l’Inter nel prestigioso Mondiale per Club, confermando come le origini possano forgiare i campioni del domani.

Le origini del classe 2007 (già acquistato dal Real Madrid per 63 milioni) e prossimo avversario dell'Inter al Mondiale per Club parlano. lucano. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Lucania, viti e monti: le radici italiane del baby fenomeno del River Mastantuono

