Luca Marinelli Edoardo Leo e altri al Puntasacra Film Fest a Ostia

Dal 11 al 20 luglio, l'Idroscalo di Ostia si trasforma nel palcoscenico ideale per la quarta edizione del Puntasacra Film Fest, un evento che unisce star come Luca Marinelli ed Edoardo Leo a una vibrante comunità locale. Un festival estivo pensato per condividere emozioni, dialogo e cinema di qualità sotto il cielo aperto di Ostia. Non perdere questa straordinaria occasione di vivere il cinema in modo nuovo e coinvolgente.

Roma, 25 giu. (askanews) – Dall’11 al 20 luglio all’Idroscalo di Ostia è in programma la quarta edizione del Puntasacra Film Fest, il festival estivo ideato da Alice nella Città e nato dal dialogo dei due direttori Fabia Bettini e Gianluca Giannelli assieme a Francesca Mazzoleni e caratterizzato dal confronto continuo e sinergico tra i tre elementi: ospiti, abitanti della comunità e pubblico. L’arena si inserisce all’interno del programma “Ostia, un mare di cultura”, il nuovo programma di Roma Capitale che porterà spettacoli e iniziative sulle spiagge libere di Ponente, inaugurando un inedito palcoscenico in riva al mare. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: puntasacra - film - fest - ostia

Puntasacra Film Fest, IV edizione all'Idroscalo di Ostia - Preparati a vivere un’esperienza cinematografica unica nel cuore dell’estate: dall’11 al 20 luglio, l’Idroscalo di Ostia si trasforma nella cornice della quarta edizione del Puntasacra Film Fest.

Puntasacra Film Fest, IV edizione all'Idroscalo di Ostia https://ift.tt/OULgaJs Vai su X

Luca Marinelli, Edoardo Leo e altri al Puntasacra Film Fest a Ostia; Puntasacra Film Fest, Luca Marinelli apre la quarta edizione; Puntasacra Film Fest: tutti i film e gli ospiti annunciati.

Puntasacra Fest, al via con Marinelli, Moretti e Comencini - Si svolgerà dall'11 al 20 luglio all'Idroscalo di Ostia la quarta edizione del Puntasacra film fest, un evento che è più di una semplice arena. Da msn.com

Luca Marinelli, Edoardo Leo e altri al Puntasacra Film Fest a Ostia - Dall'11 al 20 luglio all'Idroscalo di Ostia è in programma la quarta edizione del Puntasacra Film Fest, il festival ... spettacoli.tiscali.it scrive