Luca Carboni si ‘confessa’ | Io chierichetto e fan di Savoldi

Bologna, 25 giugno 2025 – “Mamma mia quanti!” Luca Carboni sale sul palco ed è sorpreso, emozionato. Ringrazia Guglielmo, giovane cantante bolognese che ha aperto la serata, perché l’ha citato nel suo pezzo che dice: “Bologna sotto i lampioni e poi ti parte una canzone di Carboni”. Bologna 25062025 Luca Carboni intervistato da don Massimo Vacchetti a villa pallavicini Massimo Gennari Fotoschicchi Ma ecco che cominciano i racconti. “Dopo 40 anni di canzoni - Carboni racconta - non c’è forse una mia canzone che vorrei sentire e che rappresenta tutto, credo che sia l’insieme di quel che hai fatto che ti definisce, anche se penso a Primavera, canzone sulla rinascita, sulla riscoperta delle cose, proprio come sta succedendo a me in questo momento". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it