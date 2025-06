L' Rsu di Conerobus | Ma a quanto ammontano queste perdite? Basta scaricare tutto sui lavoratori

L’RSU di Conerobus alza la voce: le perdite aziendali non possono ricadere sui lavoratori. È ora di rispettare gli accordi di secondo livello e trovare soluzioni condivise, invece di scaricare tutto sulle spalle di chi lavora ogni giorno. La rappresentanza sindacale manifesta forte preoccupazione per le recenti dichiarazioni del vicesindaco, chiedendo un confronto serio e responsabile. La questione è complessa e richiede impegno da entrambe le parti per evitare conseguenze disastrose.

ANCONA – L'Rsu di Conerobus protesta ritenendo che sia ora di fare «basta a scaricare tutto sui lavoratori. Gli accordi di secondo livello vanno rispettati». In particolare la rappresentanza sindacale «esprime forte preoccupazione e contrarietà in merito alle recenti dichiarazioni del vicesindaco.

