Low cost cambia tutto | 7 kg di bagaglio gratis e rimborsi più facili Ecco come fare

Se sogni di viaggiare senza stress e senza sorprese, le novità delle compagnie low cost potrebbero sorprenderti. Con offerte come 7 kg di bagaglio gratuito e rimborsi facili fino a 249 euro, il tuo prossimo viaggio diventa più conveniente e semplice. Ma cosa cambia davvero con le nuove norme Ue? Scopriamo insieme come queste innovazioni potrebbero rivoluzionare il modo di volare, eliminando i costi nascosti e migliorando la tua esperienza in volo.

Biglietti aerei da 20 euro, che raddoppiano però se porti con te un maglione e un paio di scarpe in più? Il bagaglio a mano negli ultimi anni è diventato il nemico numero uno dei viaggiatori e un business miliardario per le compagnie low cost. E ora? Potrebbe arrivare l’addio al trolley a pagamento nella cappelliera quando si vola. La commissione Trasporti (Tran) del Parlamento europeo ha approvato alcune modifiche alle norme Ue, in vigore dal 20024, sui diritti dei passeggeri del trasporto aereo. Tra i cambiamenti principali: rimborsi più veloci e 7 kg di bagaglio a mano gratuito. Novità quest’ultima che non piace alle compagnie aeree, in particolare alle low cost per le quali i servizi extra biglietto, tra cui il trasporto dei bagagli, rappresentano almeno il 15% di tutti gli incassi. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Low cost, cambia tutto: 7 kg di bagaglio gratis e rimborsi più facili. Ecco come fare

