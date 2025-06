Lotto vincite in Toscana | centrata una tripletta da oltre 29mila euro

La fortuna torna a sorridere alla Toscana, con una straordinaria tripletta da oltre 29.000 euro nell’ultima estrazione del Lotto. Due vincite da quasi 10.000 euro sono state realizzate a Bibbona, mentre un’altra da oltre 9.000 euro a Borgo San Lorenzo. Un risultato che conferma come, anche in regione, il colpo di fortuna possa cambiare la vita in un istante. Chi sarà il prossimo a regalarsi un sogno?

Firenze, 25 giugno 2025 - Il Lotto premia la Toscana e la dea bendata torna a baciare la nostra regione regalando una doppia vincita. Nell'estrazione di martedì 24 giugno infatti, come riporta Agipronews, è stata centrata una tripletta da oltre 29mila euro: due colpi da quasi 10mila euro l'uno sono stati centrati a Bibbona, in provincia di Livorno, con la schedina che è stata giocata in via Aurellia. Più una vincita da oltre 9mila euro a Borgo San Lorenzo, provincia di Firenze, dove la schedina è stata giocata dal fortunato vincitore in via del Canto. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 6,4 milioni di euro, per un totale di 649,3 milioni di euro da inizio 2025. 🔗 Leggi su Lanazione.it