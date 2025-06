Lotto | un terno sulla ruota di Napoli regala migliaia di euro in provincia

Il Lotto si conferma una fonte di emozioni e grandi fortuna per Napoli e dintorni. Recentemente, un fortunato giocatore di Massa Lubrense ha trasformato 8 euro in ben 18.500 grazie al terno 8-27-51 sulla ruota di Napoli. Questi premi testimoniano come la casualitĂ possa cambiare le sorti in un attimo, mantenendo viva la speranza e il sogno di milioni di appassionati. E le sorprese continuano a sorprendere in tutta la regione...

Il Lotto continua a regalare vincite alla cittĂ di Napoli e alla sua provincia. Non è andata male, infatti, a un giocatore di Massa Lubrense, in provincia di Napoli, con 8 euro sul terno 8-27-51 sulla ruota di Napoli, ha vinto 18.500 euro. Vincite importanti, come informa Agimeg, anche in. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Lotto: un terno sulla ruota di Napoli regala migliaia di euro in provincia

Il Lotto premia la provincia di Napoli: una vincita da migliaia di euro - Il Lotto continua a regalare emozioni e grandi vincite, confermando il suo ruolo di protagonista in Campania.

