Lotta ai diplomifici | tutti i dati delle parità revocate Valditara | Sta dando i suoi frutti

La lotta ai diplomifici sta finalmente dando i suoi frutti, grazie a un impegno coordinato e deciso. Con il decreto-legge 45 del 2025, sono state implementate misure rigorose e controlli più stringenti per contrastare questa piaga educativa. Le recenti ispezioni, condotte in collaborazione con le autorità, hanno portato alla revoca della parità a numerosi istituti irregolari. Un passo importante verso un sistema scolastico più trasparente e di qualità.

Con il decreto-legge 45 del 2025, di recente approvazione, sono state previste misure chiare e definiti controlli stringenti per il contrasto dei cosiddetti diplomifici. Al contempo, in accordo con gli Uffici Scolastici Regionali e in attuazione del Protocollo d'intesa firmato con la Guardia di Finanza, è stata messa in atto, nei mesi precedenti, un'estesa azione ispettiva che ha portato alla revoca della parità a un alto numero di Istituzioni scolastiche. "La lotta contro i diplomifici sta iniziando a dare i suoi primi frutti concreti", commenta il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, "il nostro impegno è per una scuola seria, contrassegnata dal merito e dalla legalità". 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Lotta ai diplomifici: tutti i dati delle parità revocate. Valditara: "Sta dando i suoi frutti"

In questa notizia si parla di: diplomifici - lotta - parità - suoi

Decreto Scuola 2025: immissioni in ruolo anche per idonei concorsi (max 30% posti), lotta ai diplomifici, cambia importo della Carta docente, riforma Istituti Tecnici. TUTTE LE NOVITÀ - Approvato in Senato, il Decreto Scuola 2025 introduce importanti novità come le immissioni in ruolo per gli idonei ai concorsi, le nuove norme contro i diplomifici e modifiche all'importo della carta docente.

Diplomifici: in Sicilia oltre 30 parità revocate, 30 in Campania, 11 in Calabria. Calano gli esterni alla Maturità; Lotta a diplomifici, in Campania revocate 30 parità; Lotta diplomifici, in Calabria -30,9% candidati esterni Maturità.