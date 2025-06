Lotta a diplomifici meno candidati esterni a Maturità

La lotta ai diplomifici, ovvero pratiche fraudolente che minano la credibilità del nostro sistema scolastico, sta producendo i primi risultati concreti. Il ministro Giuseppe Valditara sottolinea come i segnali di miglioramento si riflettano anche negli esami di Stato, con una diminuzione significativa dei candidati esterni sia nelle scuole statali che in quelle paritarie. Questi dati rappresentano un passo importante verso una scuola più seria, fondata su merito e legalità.

"La lotta contro i diplomifici sta iniziando a dare i primi frutti, il nostro impegno è per una scuola seria, contrassegnata da merito e legalità ". Così il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, secondo il quale alcuni segnali arrivano anche dagli esami di Stato. Guardando ai dati della maturità emerge, rispetto ai candidati esterni, una diminuzione sia nella scuola statale che nella paritaria. In particolare, i candidati esterni totali sono 13.066, rispetto ai 13.787 del 2024, con un calo del 5,2%. I candidati esterni sono il 6,9% in meno rispetto al 2024 nelle scuole statali e l'1,3% in meno nelle scuole paritarie.

Diplomifici nel mirino: oltre 70 scuole private chiuse in tre regioni del Sud, crollano del 30% i candidati esterni alla Maturità nelle zone “ripulite” dal Ministero. I DATI - La lotta ai diplomifici nel Sud Italia sta dando risultati tangibili: oltre 70 scuole private chiuse e un calo del 30% dei candidati esterni alla Maturità nelle zone interessate.

