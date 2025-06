Lotta a diplomifici in Campania revocate 30 parità

In un contesto di continua lotta all'illegalità nel settore dell'istruzione, la Campania si distingue con la revoca di 30 parità scolastiche nel 2024 e altre 11 in Sicilia nell’arco del 2024, rafforzando l’impegno contro i diplomifici. L’attenzione del Ministero dell’Istruzione si focalizza sulla tutela della qualità educativa e sulla trasparenza delle scuole di secondo grado. Con il decreto-legge 45 del 2025, si punta a garantire un sistema più giusto e affidabile.

Tempo di lettura: < 1 minuto In Sicilia, nei primi mesi del 2025, sono state 11 le revoche della parità fra le scuole di II grado, di cui 8 a seguito delle ispezioni avviate nell’anno scolastico 20242025. Sempre in Sicilia, altre 24 revoche sono avvenute nel corso del 2024. Sempre nel 2024, le revoche sono state 11 in Calabria e 30 in Campania. Lo rende noto il ministero dell’Istruzione il quale ricorda che con il decreto-legge 45 del 2025, di recente approvazione, sono state previste misure chiare e definiti controlli stringenti per il contrasto dei cosiddetti diplomifici. Al contempo, in accordo con gli Uffici Scolastici Regionali e in attuazione del Protocollo d’intesa firmato con la Guardia di Finanza, è stata messa in atto, nei mesi precedenti, un’estesa azione ispettiva che ha portato alla revoca della parità a un alto numero di Istituzioni scolastiche. 🔗 Leggi su Anteprima24.it