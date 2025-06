L' osimana Morena Moroni si aggiudica il 7° Trofeo Donna Sprint al Volante

L’Autoclub Luigi Fagioli di Osimo torna a brillare con il suo appuntamento più atteso: il Trofeo Donna Sprint al Volante. Un’esplosione di passione, eleganza e competizione, dove circa 30 auto d’epoca si sono sfidate sotto il sole di giugno, tutte guidate da donne straordinarie. Tra emozioni e record, Morena Moroni ha conquistato il prestigioso trofeo 7176, regalando un’altra pagina indimenticabile alla storia di questa manifestazione dedicata alle donne pilota.

OSIMO – Ancora un successo per la manifestazione dedicata alle donne, ideata dall'Autoclub Luigi Fagioli di Osimo. Domenica 22 giugno si sono date appuntamento circa 30 auto d'epoca con alla guida le signore, la maggior parte iscritte al club osimano, ma presenti equipaggi anche da fuori regione. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

