Los Angeles FC-Flamengo si accende nel finale! Brasiliani qualificati

Un emozionante pareggio 1-1 tra Los Angeles FC e Flamengo si svolge a Orlando, regalando tensione e spettacolo. I brasiliani, già qualificati e leader del girone D grazie alle vittorie contro Esperance Tunis e Chelsea, si sono confrontati con i padroni di casa in una sfida avvincente. La partita si conclude in parità , lasciando aperti i giochi per gli ottavi di finale. Ma cosa riserverà il prosieguo di questa competizione? Resta sintonizzato per scoprirlo.

Pareggio per 1-1 a Orlando tra Los Angeles FC e Flamengo. Gli americani la sbloccano, ma si fanno recuperare immediatamente. PARI E PATTA – A Orlando va in scena il match del girone D tra Los Angeles FC e Flamengo. I brasiliani, grazie alle due precedenti vittorie contro Esperance Tunis e Chelsea, avevano ottenuto la qualificazione agli ottavi di finale e il primo posto nel girone. In contemporanea, i Blues hanno schiantato i tunisini per 3-0. Il primo tempo a Orlando è abbastanza scialbo e scarno di vere occasioni da gol. La squadra di Filipe Luis mantiene il controllo territoriale della partita, ma non riesce quasi mai a pungere dalle parti del francese Lloris. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Los Angeles FC-Flamengo si accende nel finale! Brasiliani qualificati

