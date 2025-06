L’orrorre di Villa Pamphili Kaufmann interrogato in Grecia | Sono innocente

L'ombra di un grave sospetto si dissolve momentaneamente: Francis Kaufmann, alias Rexal Ford, ha dichiarato la propria innocenza durante l'interrogatorio in Grecia, dove è detenuto con l'accusa di duplice omicidio. La vicenda, che ha scosso Roma e oggi si svolge a distanza, apre nuovi scenari sulla verità e sulla giustizia. Ma cosa riserverà il futuro per questo caso complesso e intrigante?

Atene, 25 giugno 2025 – “Sono innocente”. Lo ha dichiarato Francis Kaufmann – alias Rexal Ford, il presunto assassino di Villa Pamphili a Roma – ai magistrati che l’hanno interrogato. Questa mattina era infatti previsto un interrogatorio in video-collegamento dal tribunale di Larissa, in Grecia, dove l'uomo è detenuto con l' accusa di duplice omicidio. Sul 46enne californiano pende un Ordine europeo di indagine richiesto dalla Procura capitolina. Domani i giudici greci dovranno decidere sull’ estradizione, Kaufmann è stato arrestato in Grecia e al momento è detenuto nel carcere di Volos. Davanti ai magistrati greci e italiani, Kaufmann si è avvalso della facoltà di non rispondere sul ritrovamento dei due cadaveri nel parco di Villa Pamphili: la 28enne Anastasia Trofimova e la figlia Andromeda di quasi un anno. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - L’orrorre di Villa Pamphili, Kaufmann interrogato in Grecia: “Sono innocente”

In questa notizia si parla di: villa - pamphili - kaufmann - interrogato

Per la terza volta in un mese Villa Pamphili chiusa per un vertice con Meloni - Villa Pamphili, uno dei polmoni verdi di Roma, chiude nuovamente per un vertice con Giorgia Meloni, suscitando polemiche.

L'Fbi ha interrogato la madre di Francis Kaufmann, il 46 arrestato in Grecia per il duplice omicidio di Villa Pamphili: "Spesso gli mandavo dei soldi" Vai su Facebook

Omicidi Villa Pamphili, Kaufmann interrogato in Grecia: «Sono innocente»; Omicidio di Villa Pamphili, Kaufmann interrogato in Grecia: “Sono innocente”; Francis Kaufmann interrogato per 30 minuti dai pm di Roma: «Sono innocente». Il silenzio sugli omicidi a villa Pamphili in attesa dell'estradizione.

L’orrorre di Villa Pamphili, Kaufmann interrogato in Grecia: “Sono innocente” - Il 46enne americano si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti ai magistrati greci e italiani. Scrive quotidiano.net

Omicidi Villa Pamphili, Kaufmann interrogato in Grecia: «Sono innocente» - L'interrogatorio è avvenuto questa mattina a Larissa, in Grecia, nell'ambito di un Ordine europeo di indagine richiesto dalla Procura capitolina ... Come scrive msn.com