L' oro è in lieve rialzo contratto spot +0,24%

L'oro continua a brillare nel mercato globale, registrando un leggero rialzo all'apertura della giornata. Con il contratto spot a 3.331,77 dollari l'oncia (+0,24%) e quello con consegna ad agosto a 3.347 dollari (+0,39%), gli investitori seguono con attenzione questi segnali di stabilità. Scopriamo insieme quali fattori stanno influenzando questa positiva tendenza e cosa aspettarci nei prossimi giorni.

L'oro è in lieve rialzo in avvio di giornata: il contratto spot è a 3.331,77 dollari l'oncia (+0,24%), il contratto con consegna ad agosto è a 3.347 dollari l'oncia (+0,39%).

