lorenzo sonego si arrende in due set a ugo humbert negli ottavi di finale a eastbourne

Niente da fare per Lorenzo Sonego, impegnato negli ottavi di finale dell'ATP250 di Eastbourne. Sull'erba britannica, il n.48 del ranking si è dovuto arrendere al francese Ugo Humbert (n.20 ATP) con lo score di 7-5 6-4 in 1 ora e 41 minuti di gioco. Una partita in cui l'azzurro non è stato sufficientemente lucido nei momenti critici a eseguire la scelta corretta. Concreto il mancino transalpino, quindi, che prosegue la sua avventura nei quarti di finale. Nel primo set il servizio la fa da padrone. Entrambi con questo fondamentale raccolgono diversi punti, ma con l'andare avanti dei giochi la risposta di Humbert cresce di rendimento.