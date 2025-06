Lorenzo Insigne e il desiderio mai sfumato di vestire ancora la maglia del Napoli

Lorenzo Insigne sogna ancora di indossare la maglia del Napoli, il suo cuore batte forte per la sua terra natale. Dopo un’esperienza a Toronto che potrebbe chiudersi in anticipo, il suo desiderio di tornare in Italia resta vivo e ardente. Nonostante le difficoltà , Insigne sarebbe disposto anche a ridursi lo stipendio pur di riabbracciare i colori azzurri e riprendere il suo cammino nel suo amato Napoli. La passione prevarrà sulle sfide?

L’avventura di Lorenzo Insigne a Toronto potrebbe concludersi prima del previsto. Con la squadra canadese, l’ex capitano del Napoli non è riuscito a sfondare e lo stipendio rappresenta l’unica consolazione per il calciatore che ora punterebbe a ritornare in Italia. La volontĂ di Insigne sarebbe quella di ritornare in Italia e, per farlo sarebbe disposto anche a ridursi il suo oneroso . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

In questa notizia si parla di: napoli - lorenzo - insigne - desiderio

Di Lorenzo: «Napoli, c’è dispiacere. Pressione da trasformare in positivo» - Al termine di Napoli-Genoa, terminata con un deludente 2-2, Giovanni Di Lorenzo ha espresso il suo rammarico riguardo alla partita.

Con questa ipotetica formazione gli diamo anche 10 punti di vantaggio #ForzaNapoliSempre by #NapoliStory ? Vai su Facebook

Insigne torna in Italia: affare in Serie B, il colpo è da capogiro; Insigne: Mi piacerebbe giocare nel Boca, la squadra di Maradona; Insigne: “Napoli, ecco qual è il mio ricordo più bello. Su Toronto e la Nazionale…”.

Napoli, Lorenzo Insigne ospite a C'è posta per te - Corriere dello Sport - Sabato 27 febbraio sarà ospite, insieme a Gerry Scotti, della penultima puntata di C'è posta per te 2021. Segnala corrieredellosport.it

Calciomercato Napoli, futuro Insigne: nuova stoccata di De Laurentiis - Calciomercato Napoli, non si sblocca l’impasse tra gli azzurri e Lorenzo Insigne per il rinnovo: De Laurentiis attacca ancora Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ieri è stato alla ... calciomercato.it scrive