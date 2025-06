Lorenzo Finn confermato l’infortunio alla clavicola Corsa contro il tempo per il Tour de l’Avenir

Lorenzo Finn, promettente talento della Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies, ha subito un infortunio alla clavicola durante il Giro dell’Appennino. Dopo aver brillato al Giro Next Gen 2025, dove si è distinto come miglior scalatore, ora si trova di fronte a una sfida importante per tornare in sella. I suoi fan attendono con speranza aggiornamenti positivi: il giovane ciclista sta corsa contro il tempo per tornare in gara e continuare a stupire.

Sono arrivate delle conferme sulle condizioni di salute di Lorenzo Finn, giovane corridore talentuoso della Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies. Dopo aver terminato il Giro Next Gen 2025 al sesto posto, distinguendosi per le sue prestazioni in salita (maglia di miglior scalatore), il ligure è stato protagonista di una caduta nel Giro dell’Appennino dove si è imposto Diego Ulissi. Ritiratosi dalla gara e trasportato in ospedale per gli accertamenti del caso, Finn ha lamentato da subito un forte dolore alla spalla sinistra. Il 18enne nostrano, campione del mondo juniores in carica della prova in linea, ha riportato dunque la frattura composta della clavicola. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Lorenzo Finn, confermato l’infortunio alla clavicola. Corsa contro il tempo per il Tour de l’Avenir

