Loperfido FdI | Sistema Italia sostenga tessuto imprenditoriale

In un contesto di sfide globali, il tessuto imprenditoriale italiano si dimostra resiliente e pronto a superare ogni ostacolo. Emanuele Loperfido sottolinea l’importanza di rafforzare il Sistema Italia, un modello che definisce obiettivi chiari, sostiene strategie innovative e investe nella formazione degli imprenditori. Solo attraverso questa sinergia possiamo garantire un futuro solido e competitivo per le nostre imprese.

Roma, 25 giu. (askanews) - "Il nostro tessuto imprenditoriale può resistere a tutte le crisi, compresa quella legata ai dazi, se supportato da quel sistema Italia che stiamo cercando di costruire: un sistema che definisca gli obiettivi, che sostenga le strategie di marketing, che faciliti le relazioni e che investa nella formazione dei nostri imprenditori", lo ha detto l'onorevole Emanuele Loperfido, intervenuto a Largo Chigi, il format in onda su Urania Tv. "Gli investimenti in difesa sono strategici anche per supportare le imprese: l'instabilitĂ e l'insicurezza si possono contrastare, infatti, con la deterrenza che solo la difesa può mettere in campo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net