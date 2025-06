Longiano dice ' no' alla guerra | sul palazzo comunale lo striscione di ' Ripudia'

Longiano si schiera con coraggio contro la guerra, esponendo sulla facciata del suo palazzo comunale uno striscione simbolico promosso da Emergency. Un atto che va oltre le parole, incarnando un impegno concreto e visibile per la pace e il rispetto dei diritti umani. Questo gesto forte sottolinea l’importanza di unirsi in una battaglia comune contro ogni forma di conflitto, rafforzando il messaggio che la solidarietà non può aspettare.

Il Comune di Longiano aderisce ufficialmente alla campagna nazionale "Ripudia" promossa da Emergency, esponendo sulla facciata del palazzo comunale un grande striscione con la scritta simbolica della campagna. Un gesto forte e visibile per ribadire un principio fondamentale della nostra.

Pace, Longiano aderisce alla campagna di Emergency - Il Comune di Longiano, come già altri del territorio, a partire da Cesena, aderisce alla campagna nazionale “R1PUD1A” promossa da Emergency. Secondo corrierecesenate.it