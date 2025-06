L’Omoda 9 in azione in un Coast to Coast siciliano

La Omoda 9 Hybrid Marathon Challenge ha preso il via giovedì 19 giugno, portando l’innovazione su strada in un entusiasmante coast to coast siciliano. Dalla sede Comer Sud Omoda-Jaecoo di Misterbianco (CT), questa avventura di cinque giorni mette alla prova le performance del nuovo SUV ibrido, unendo tecnologia, sostenibilità e passione per l’automobilismo. Un viaggio che promette emozioni e scoperta: rimanete sintonizzati per scoprire tutte le sorprese!

È partita giovedi? 19 giugno dalla sede Comer Sud Omoda-Jaecoo di Misterbianco (CT) la Omoda 9 Hybrid Marathon Challenge, l’iniziativa firmata Omoda per testare su strada il nuovo SUV ibrido della casa automobilistica. Un tour di cinque giorni attraverso la Sicilia che unisce performance. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - L’Omoda 9 in azione in un Coast to Coast siciliano

In questa notizia si parla di: omoda - coast - azione - siciliano

Prosiebensat, Ppf sfida Mfe e rilancia Opa a €7 per azione per salire al 29,99%, attesa mossa del gruppo di Berlusconi; titolo vola a Francoforte (+18%) - La battaglia per il controllo di Prosiebensat si infiamma con l'offerta di Ppf, che rilancia a €7 per azione, mirando al 29,99% del capitale.

Il Movimento Siciliano d’Azione denuncia la cancellazione di un milione di euro previsti per Caltagirone - In una giornata che lascia un amaro retrogusto di ingiustizia e disattenzione per le realtà locali, il Movimento Siciliano d’Azione esprime con fermezza la sua denuncia nei confronti della ... Secondo blogsicilia.it

Omoda 9 – Svelati il prezzo e le dotazioni - RED Live - Da quando sono sbarcati sul mercato con la Omoda 5 hanno letteralmente bruciato le tappe. Da red-live.it