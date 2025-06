L’ombra dello scorpione | Doug Liman dirigerà l’adattamento del romanzo di Stephen King

L’ombra dello scorpione, il celebre romanzo di Stephen King, potrebbe presto diventare un film ad alto impatto visivo grazie alla regia di Doug Liman. Con un cast di talento e una produzione di alto livello, questa trasposizione promette di catturare l’immaginazione degli appassionati di horror e post-apocalittico. Restiamo in attesa di ulteriori dettagli, perché il futuro di questa epica avventura cinematografica è ancora tutto da scrivere.

L’ombra dello scorpione di Stephen King potrebbe finalmente approdare sul grande schermo. Il regista Doug Liman dirigerà un lungometraggio tratto dal bestseller post-apocalittico per la Paramount Pictures, con Tyler Thompson della Cross Creek Pictures a bordo come produttore. Il progetto, tuttavia, non ha ancora una sceneggiatura, quindi lo sviluppo potrebbe richiedere del tempo, dato che Liman e lo studio stanno lavorando per trasformare il romanzo di King – che conta 1.153 pagine nella versione integrale – in un unico film. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

