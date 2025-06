L' ombra dello scorpione diventa un film | Doug Liman adatterà il romanzo cult di Stephen King

Al momento, l’attesa cresce tra gli appassionati di Stephen King, pronti a vedere la sua creatura più iconica prendere vita sul grande schermo. Doug Liman, noto per i suoi film avvincenti e dinamici, si prepara a trasformare "L’ombra dello scorpione" in un avvincente blockbuster post-apocalittico. Un progetto ambizioso che promette di catturare l’essenza del romanzo e di offrirci un’esperienza cinematografica indimenticabile, segnando una nuova tappa nella trasposizione delle opere di King sul grande schermo.

Doug Liman avrà il compito di adattare il monumentale romanzo capolavoro di King che finora è approdato solo in televisione. Dopo due adattamenti televisivi, L'ombra dello scorpione di Stephen King sta per trovare la via del grande schermo. Sarà il regista Doug Liman ad avere il non facile compito di trarre un lungometraggio dal monumentale bestseller post-apocalittico per conto di Paramount Pictures, come rivela l'Hollywood Reporter. Al momento il progetto non ha ancora una sceneggiatura. Adattare il romanzo fiume di oltre 1100 pagine che racconta la lotta tra il bene e il male in un'America la cui popolazione è stata decimata da un misterioso virus non sarà facile per Liman, ma lo studio vede il film come una priorità. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - L'ombra dello scorpione diventa un film: Doug Liman adatterà il romanzo cult di Stephen King

