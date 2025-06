Lombardi Elea propone una soluzione carioca alle sfide dell' Ia

Lombardi Elea presenta una soluzione innovativa, ispirata al modello carioca e tropicale, per affrontare le sfide dell'intelligenza artificiale. Durante l'Energy Summit di Rio de Janeiro, Alessandro Lombardi, presidente di Elea Data Centers, ha illustrato come questa proposta possa rivoluzionare il settore, integrando sostenibilità e tecnologia avanzata. Una strategia che promette di plasmare il futuro dei data center e dell'economia digitale globale, aprendo nuove possibilità di sviluppo e innovazione.

Una soluzione tropicale e carioca alle sfide dell'intelligenza artificiale (Ia). √ą la proposta avanzata da Alessandro Lombardi, presidente di Elea Data Centers, all'Energy Summit, in corso a Rio de Janeiro. Nel suo intervento al panel "Data Centers e la Nuova economia digitale", a cui hanno partecipato anche il consigliere del Ministero delle Finanze, Igor Marchesini, il presidente di Schneider Electric Brasil, Roberto Rossi e il fondatore di Casa 3163, Thomaz Gomes, Lombardi ha discusso le modalit√† per ripensare un futuro sostenibile, posizionando il Brasile come attore globale nella nuova economia digitale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net