L'omaggio di Torino a Gerry Scotti, il mitico conduttore di "Torino is fantastic", è stato un gesto che ha emozionato tutti. Con uno striscione esposto su un balcone in piazza Vittorio, il messaggio “Il tempo scotta ma tu di più” ha celebrato la sua straordinaria carriera e il legame speciale con il pubblico. Gerry, detto lo Zio Jerry, si conferma ancora una volta un'icona amata e rispettata, capace di unire generazioni con il suo sorriso e la sua autenticità...

"Il tempo scotta ma tu di più". Gerry Scotti, il conduttore del concerto "Torino is fantastic" è stato omaggiato con queste parole scritte su uno striscione esposto su un balcone in piazza Vittorio. Gerry Scotti, lo Zio Jerry, si conferma uno dei personaggi televisivi più amati dal pubblico. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - L'omaggio di Torino al mitico Gerry Scotti: "Il tempo scotta ma tu di più"

Gerry Scotti conduce la serata di San Giovanni a Torino: parata di stelle in piazza Vittorio - Il 24 giugno, Torino si illumina con una serata indimenticabile: Gerry Scotti conduce "Torino is fantastic!", un evento che trasforma Piazza Vittorio in un palcoscenico di musica, allegria e magia in occasione dei festeggiamenti di San Giovanni.

