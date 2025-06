L’Olympique Lione sepolto dai debiti è stato retrocesso in Ligue 2

L'Olympique Lione, una delle storiche protagoniste del calcio francese, si trova ora a vivere un capitolo drammatico: sepolto dai debiti e retrocesso in Ligue 2. Dopo una stagione promettente, culminata con il sesto posto e 57 punti, il club deve affrontare una realtà ben diversa, segnata da una crisi finanziaria che ha superato i 500 milioni di euro. Per una società ...

La scorsa edizione del campionato di Ligue 1 francese lo aveva visto arrivare al sesto posto con 57 punti. L ‘Olympique Lione, però, dovrà partire dalla Ligue 2. La società è stata infatti retrocessa d’ufficio all’ultimo posto per cause legate alla sua forte situazione debitoria che fino a qualche mese fa superava i 500 milioni di Euro. Un colpo durissimo per la squadra allenata dall’ex Milan Paulo Fonseca e per i suoi tifosi. E per una società che, nel corso della sua storia, ha collezionato sette titoli transalpini, cinque Coppe di Francia, una Coppa di Lega francese, otto Supercoppe di Francia e una Coppa Intertoto Uefa. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

