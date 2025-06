Lollobrigida smonta le fake news di politici e personaggi dello spettacolo sulla riforma della caccia video

cittadini e sfatare le illazioni diffusesi ingiustamente. Con chiarezza e determinazione, Lollobrigida smaschera le bufale e invita tutti a basare il proprio giudizio su dati concreti, non su voci infondate. In un'epoca di fake news, è fondamentale affidarsi alle fonti ufficiali per conoscere la verità sulla riforma della caccia.

“Dire che si potrĂ cacciare in spiaggia è semplicemente una fake news”. Queste le parole del ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, che su Instagram ha controbattuto a tutte le voci surreali sulla riforma della legge sulla caccia in un video intitolato “Propaganda vs realtà ”. Il ministro aveva giĂ riferito alla Camera la scorsa settimana, scegliendo di ribadire sui social la realtĂ dei fatti, con l’intento di informare meglio i cittadini. Tra i “disinformati” che compaiono nel video c’è anche Giovanni Storti d el trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo. L’attore è convinto che con la nuova riforma “vengono riaperti gli impianti di cattura dei richiami vivi”, ma come ha giĂ spiegato Lollobrigida “non è vero che ci siano modifiche riguardo gli impianti di cattura”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Lollobrigida smonta le fake news di politici e personaggi dello spettacolo sulla riforma della caccia (video)

