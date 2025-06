Lollobrigida scatenato per la legge sulla caccia così monta un video per dare del bugiardo a Giovanni Storti e Bonelli – Il video

Francesco Lollobrigida si scaglia con veemenza contro Giovanni Storti, Angelo Bonelli e Fanpage, definendo le loro affermazioni sulla legge sulla caccia come «falsità». Con un video incisivo, il ministro dell’Agricoltura contrattacca le opposizioni, smascherando le accuse e chiarendo i punti chiave delle modifiche alla legge 157/1992. È un attacco diretto che lascia poco spazio ai fraintendimenti: la verità, secondo lui, è tutta un’altra storia.

Il comico Giovanni Storti, Angelo Bonelli e Fanpage: tutti nel mirino di Francesco Lollobrigida. In un video pubblicato sui social media, il ministro dell’Agricoltura ha fornito specificazioni riguardo alle modifiche proposte dalla maggioranza per la legge 1571992, che regola la caccia sul territorio italiano. Un montaggio di immagini dinamico in cui colora con il cartello «Falso» piccoli spezzoni di video girati da chi contrappone la riforma. E a questi contrappone brevi smentite fornite da lui stesso in aula. Il botta e risposta costruito da Lollobrigida. «Si estendono le aree cacciate», inizia così, con una frase di Giovanni Storti, il video «contro la disinformazione». 🔗 Leggi su Open.online

