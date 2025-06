Logistica Piacenza Filt Cgil | Sciopero da Legami spa a rischio 300 famiglie

In un momento di crescente incertezza, il settore della logistica a Piacenza si trova al centro di una mobilitazione determinante. Oltre 300 famiglie, tra dipendenti diretti e indotto, sono scese in sciopero dal 25 giugno per tutelare i loro diritti e il futuro delle loro aziende. La Filt Cgil denuncia le pressioni di Legami Spa, azienda leader nel settore dell’oggettistica con oltre 200 punti vendita in Italia. La lotta per la dignità dei lavoratori continua.

Sono oltre trecento i lavoratori coinvolti a Piacenza, tra diretti e indotto, e sono in sciopero dalla mattinata del 25 giugno. L'obiettivo, fa sapere la Filt Cgil, «ès congiurare che la societĂ Legami Milano spa, leader nel settore dell'oggettistica con piĂą di duecento punti vendita tra Italia.

