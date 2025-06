Lodi la truffa del finto Cup della Asst | sms agli assistiti per rubare i dati sanitari e personali

Attenzione, cittadini di Lodi! Sta circolando una truffa telefonica che sfrutta il falso Cup e un SMS fraudolento per rubare dati personali e sanitari. L’Asst di Lodi invita tutti a restare vigili e a non rispondere né richiamare numeri sospetti come 899021262. La sicurezza dei vostri dati è fondamentale: diffondete questo avviso e proteggete la vostra privacy prima che siano troppo tardi.

Lodi, 25 giugno 2025 – Truffe telefoniche da un falso Cup, l’Asst di Lodi lancia l’allarme. L’Azienda socio-sanitaria territoriale di Lodi mette in guardia i cittadini da un tentativo di truffa telefonica che sta circolando in questi giorni nel Lodigiano. Alcuni utenti hanno segnalato di aver ricevuto un sms tranello da un numero a pagamento, che precisamente è 899021262. Lo stratagemma . Nel testo si chiede di richiamare urgentemente l’utenza, per presunte informazioni legate al Cup (Centro Unico di Prenotazione). Ma Asst mette in guardia l’utenza: ”Si tratta di un raggiro: il messaggio non proviene da fonti ufficiali e ha il solo scopo di indurre le persone a richiamare, con possibili addebiti telefonici o richieste fraudolente di dati sensibili. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Lodi, la truffa del finto Cup della Asst: sms agli assistiti per rubare i dati sanitari e personali

In questa notizia si parla di: lodi - truffa - asst - finto

