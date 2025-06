L’occupazione meloniana dello sport | così gli uomini della premier hanno messo le mani sulle ricche Atp Finals

L'occupazione dello sport italiano si fa sempre più tangibile e intrigante, guidata dall’influenza politica crescente nella gestione delle grandi manifestazioni. Con l’ingresso deciso di figure vicine alla premier Meloni e a Fratelli d’Italia, lo scenario assume toni di un vero e proprio riassetto strategico, con ambizioni di controllo che non passano inosservate. È la dimostrazione che nel nostro Paese anche lo sport si trasforma in uno strumento di potere e influenza, aprendo nuovi scenari per il futuro.

Dal classico dito, si sono presi tutti il braccio. Sono entrati nello sport, esprimendo il ministro di riferimento ( Andrea Abodi è stato voluto dalla premier Giorgia Meloni e da Fratelli d’Italia ), cominciando a piazzare i loro uomini a Sport e Salute e in ogni poltrona che si liberava. Adesso rivendicano un pezzo del torneo più prestigioso del Paese, le Atp Finals di Torino. L’ occupazione dello sport italiano – se non proprio fascista come già la definisce qualcuno, sicuramente meloniana – ha toccato il suo apice, almeno per il momento, nell’ultimo decreto approvato in consiglio dei ministri, che toglie la titolarità esclusiva dell’evento alla Federazione Tennis per condividerla con la politica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - L’occupazione meloniana dello sport: così gli uomini della premier hanno messo le mani sulle ricche Atp Finals

