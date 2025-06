L’Occidente ha ucciso Dio e ora ne paga le conseguenze | cosa ci sta succedendo

L’Occidente ha smesso di credere in Dio, lasciando un vuoto che si fa sentire in ogni ambito della società. Tra discorsi politici e alleanze strategiche, emerge una realtà complessa fatta di manipolazioni e simboli distorti. Quando Donald Trump cita Dio in modo strategico, non è una semplice preghiera, ma un gesto di comunicazione potente e ambivalente. La domanda è: cosa ci sta davvero succedendo in questo mondo senza più fede?

L’Occidente è senza Dio, a parte quello di parte, che benedice nell’ordine Trump, il dollaro e l’America. Quando alla fine del suo discorso sull’ormai chiaramente finto bombardamento dell’Iran a scopi di comunicazione, o distrazione, politica. Trump ha citato Dio, che furbamente non è con loro, come con la Wermacht, ma sicuramente li benedice, fa un gesto di forte comunicazione politica. In questo affiliandosi a Putin, ormai cechista ultraortodosso, e al teocrate Khamenei. Netanyahu e gli ebrei sono sempre stati popolo di Dio, al di là del divisionismo, parola che guarda caso contiene Sion, e la suggestione, quantomeno, divina sembra in alcune aree aver preso le dini della tensione globale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - L’Occidente ha ucciso Dio e ora ne paga le conseguenze: cosa ci sta succedendo

