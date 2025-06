Lo stop alla guerra funziona l’Iran conferma la sua ricerca nucleare

Dopo 12 giorni di escalation militare, la tregua si mantiene e l'Iran conferma che lo stop alla guerra funziona, rassicurando sulla sua ricerca nucleare. In un contesto di tensione globale, questa fragile stabilitĂ apre nuove speranze di dialogo e diplomazia. Ma quanto durerĂ questa pausa?

Israele-Iran: al quarto giorno di guerra l’apertura di Teheran: stop ai raid se lo fa anche Tel Aviv - Il conflitto tra Israele e Iran raggiunge il quarto giorno di scontri intensi, con nuovi attacchi e tensioni crescenti nella regione.

Translate postIran: «Finita la guerra dei 12 giorni con Israele. Stop al conflitto imposto dal nemico terrorista». L’Agenzia per l'energia atomica annuncia la ripresa dell'arricchimento di uranio. Trump: «Ho detto a Bibi: fai tornare indietro gli aerei» Vai su X

Dopo la risposta (annunciata) dell'Iran, Trump annuncia la fine della guerra | A Gaza, invece, si continua a morire | In Ucraina bombardamenti russi no stop | | Gli effetti su energia e petrolio | Oggi vertice NATO La giornata in 24 minuti del #24giugno, link nel pri Vai su Facebook

Pezeshkian: No ad armi nucleari, solo i nostri diritti legittimi. Netanyahu: Vittoria storica - Apre in rialzo la Borsa di Tokyo dopo la tregua tra Iran e Israele; Tregua o no, adesso l’Iran potrebbe ricorrere alla guerra ibrida; Meloni: fiduciosi nella tregua in Iran. Caos è crescente ma non è generato da Trump.

Come funziona la tregua fra Israele e Iran: orari e dettagli dell'annuncio di Trump sulla «guerra dei 12 giorni» - E lo stesso Trump poco più tardi è tornato a postare su Truth: «Il cessate il fuoco è ora in vigore. Lo riporta corriere.it

Guerra Iran, le tappe della svolta: i razzi in Qatar, il contatto segreto tra Usa e Teheran, la tregua voluta da Trump - La giornata che potrebbe cambiare il corso dello scontro in Medio Oriente è iniziata lunedì nella prima serata, tra il rombo di un F- Come scrive msn.com