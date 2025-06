lo squalo di steven spielberg ha ormai 50 anni eppure continua a essere hype ogni estate

su uno dei più recenti e grandi successi di Spielberg, che ancora oggi cattura l’immaginario di generazioni con la sua tensione irresistibile. Questo classico del cinema non smette mai di essere attuale, dominando le scene estive e lasciando un’impronta indelebile nell’immaginario collettivo. Un vero e proprio simbolo di suspense e avventura, che dimostra come un film possa diventare leggendario nel tempo, ecco perché il suo fascino rimane senza pari.

Nel 1975, Steven Spielberg ha diretto uno dei film più persistenti della sua filmografia: Lo squalo, una storia in cui un gigantesco squalo bianco minaccia gli abitanti e i turisti di una città costiera. Il sindaco decide di affidare la caccia all'enorme e pauroso predatore a un poliziotto, un pescatore e uno scienziato, che ben presto scoprono che hanno a che fare con un nemico molto intelligente e violento. Una storia vera. Lo Squalo si basa su un caso realmente accaduto nel 1916 nel New Jersey, quando un grande squalo bianco di 2,7 metri di lunghezza terrorizzò per due settimane abitanti e turisti. 🔗 Leggi su Gqitalia.it