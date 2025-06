Lo spread Btp-Bund è in calo a 90,5 punti in avvio

L'apertura della giornata vede lo spread tra Btp e Bund in deciso calo, scendendo a 90,5 punti base rispetto ai 91,9 di ieri. Questo movimento favorisce un miglioramento delle condizioni per il nostro titolo di Stato, con il rendimento che si riduce al 3,43% dal 3,46%. Una notizia che potrebbe rasserenare gli investitori e delineare un quadro più stabile sui mercati finanziari italiani.

Lo spread tra Btp e Bund apre in calo e alle prime battute della seduta scende a 90,5 punti base dai 91,9 punti della vigilia. Il rendimento del titolo di Stato italiano scende 3,43% dal 3,46% segnato martedì a fine giornata.

